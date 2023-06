Tebet diz que terá reunião na quinta, 15, com Senado sobre arcabouço fiscal

12/06/2023 | 13:20



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta segunda-feira, 12, que se reunirá com o Senado Federal na próxima quinta-feira, 15, para tratar de temas relativos ao arcabouço fiscal. Ela demonstrou otimismo a respeito das conversas, afirmando conhecer bem o Senado e acrescentando que a casa tem muita responsabilidade e preocupação com as contas públicas.

"O arcabouço vem nesse sentido. É um equivoco dizer que a Câmara flexibilizou, que abriu espaço fiscal para o governo federal. Não é verdade. Ao colocar ali que a correção pelo IPCA é até o meio do ano você diminui a capacidade de gastos públicos. Ao incluir no novo teto o piso de enfermagem e o Fundo do DF e a diferença do Fundeb, praticamente engessa parte do Orçamento", disse a ministra em rápida entrevista a jornalistas ao sair de reunião que teve com membros do Conselhão nesta segunda-feira na sede da Febraban, em São Paulo.

De acordo com Tebet, o governo está com um valor a menor para fechar as despesas públicas no ano que vem, da ordem de R$ 32 bilhões a R$ 40 bilhões.

"Obviamente que se o arcabouço for aprovado do jeito que está nós vamos cortar gastos no ano que vem, mas significa que o arcabouço não vem com essa frouxidão de gastos públicos como muito apresentaram. Ao contrário, está mais restritivo e nós vamos mostrar isso para o Senado. Obviamente que a partir disso é uma decisão do Senado Federal. Tá bom assim? É isso mesmo que nós queremos? Isso implica que depois em fazermos cortes de gastos públicos no ano que vem", disse a ministra.