BC do Chile anuncia programa de reposição e ampliação de reservas internacionais

12/06/2023 | 13:13



O Banco Central do Chile anunciou um programa de reposição a ampliação das reservas internacionais por um total de US$ 10 bilhões para fortalecer a posição de liquidez do país, como também contribuir para o processo de recuperação econômica a partir da terça-feira, 13.

Segundo o BC chileno, o programa se estenderá por 12 meses, mediante compras regulares de US$ 40 milhões diários. "Os efeitos monetários dessa medida serão esterilizados por meio de emissões de PDBC condizentes com a orientação da política monetária."

O Banco Central também reforçou que seguirá utilizando ferramentas para manter os objetivos, que incluem o normal funcionamento dos pagamentos internos e externos e a manutenção da inflação dentro da meta de 3% a médio prazo.