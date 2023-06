Saiba quem é a moça apontada como o novo affair de Arthur Aguiar

12/06/2023 | 13:10



Será que o coração de Arthur Aguiar tem uma nova dona? Ao que tudo indica, o campeão do BBB22 parece estar se relacionamento com uma moça, pois foi flagrado acompanhado em um badalado evento que contou com a presença de diversas celebridades.

Primeiro, paparazzi tiraram fotos do ator em clima de romance com uma mulher de cabelos morenos na NBA House. Os dois pareciam bem íntimos e passaram a noite toda conversando. Agora, a identidade da moça foi revelada pelo jornalista Leo Dias.

Segundo informações do jornalista, o nome dela é Jheny Santucci. A empresária e influenciadora mora em São Paulo e possui não só um salão de cabeleireiro, mas também um estúdio de bronzeamento artificial. Nas redes sociais, ela já acumula quase 70 mil seguidores e adora fazer publicações divulgando o seu trabalho e rotina de beleza.

Arthur e Jheny ainda não se pronunciaram sobre o suposto affair ou sequer publicaram uma foto juntos, mas já chegaram a trocar interações ao deixar likes em posts um do outro.