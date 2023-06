China diz ainda não ter informação sobre visita de Blinken ao país

12/06/2023 | 13:03



O vice-diretor do Departamento de Informação do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou que a China ainda não tem nada a declarar sobre a visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, ao território chinês. Blinken tem uma viagem marcada para Pequim no fim de junho, em uma tentativa de amenizar as tensões entre os dois países, que continua em escalada.

Em coletiva de imprensa, Wenbin também afirmou que as acusações de trabalho forçado em Xinjiang e as sanções a empresas chinesas pelos EUA são uma tentativa das "forças anti-China" de atrapalhar o desenvolvimento e estabilidade do país. "É mais uma prova de que os EUA violam as regras do comércio internacional e desestabilizam as cadeias industriais e de abastecimento internacionais", afirmou o vice-diretor.