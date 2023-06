Novo Citroën C3, agora, tem preço inicial de R$ 62.990 em condições especiais

Da Redação

Do 33Giga



12/06/2023 | 12:55



Após o detalhamento do Governo Federal das medidas de estímulo à indústria automotiva brasileira, a Citroën comunica o ajuste imediato na tabela de preços de todas as versões do Novo C3.

O modelo agora parte de R$ 62.990 na versão Live, na modalidade de faturamento direto para o cliente Pessoa Física, direto na concessionária.

O Novo C3 não teve alteração em seu pacote de equipamentos em nenhuma versão e, no pacote Live, segue equipado com travas, abertura do porta-malas e vidros elétricos dianteiros, ar-condicionado, direção elétrica, luzes de condução diurna (DRL), controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, rodas de 15” e diversos outros equipamentos.

Além disso, o C3 pode ser adquirido por meio de uma ampla oferta de pacotes de financiamento, com opções de taxa zero com 60% de entrada e residual em 24 parcelas em determinadas versões.

Os novos valores que passam a vigorar imediatamente são:

C3 1.0 Live: R$ 62.990 (exclusivo para faturamento direto para o cliente Pessoa Física)

C3 1.0 Live Pack: R$ 70.990

C3 1.0 Feel: R$ 74.990

C3 1.6 Feel: R$ 84.990

C3 1.6 Feel Pack Automático: R$ 93.790