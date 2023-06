Tebet: governo está dando elementos para que Copom mostre tendência de queda de juros em agosto

12/06/2023 | 12:46



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta segunda-feira que as ações do governo federal no âmbito fiscal, como o novo arcabouço que limita o crescimento das despesas públicas, estão dando elementos para que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sinalize agora uma redução da taxa Selic a partir de agosto. Ela afirmou que o País vive hoje um cenário de estabilidade política que também permite o corte dos juros.

"O governo está dando elementos para o Banco Central, o Copom, mostre uma tendência de redução da taxa de juros a partir de agosto", disse Tebet ao deixar a reunião do reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) realizada nesta segunda na sede da Febraban, em São Paulo.

A ministra afirmou que a diferença entre o País de um ano atrás, antes das eleições presidenciais e durante o governo de Jair Bolsonaro, e o de hoje é "gritante". "A instabilidade política impactou a alta de juros, a Bolsa, o dólar", disse. "Hoje, temos estabilidade política."

Tebet afirmou ainda que o desempenho da economia no primeiro trimestre deste ano foi "raro", com crescimento simultâneo a um cenário de queda da inflação. Ela voltou a dizer que o desempenho do PIB entre janeiro e março permite prever um crescimento da economia brasileira na casa dos 2% neste ano.