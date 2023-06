Ingressos dos shows da Taylor Swift no Brasil esgotam em minutos

12/06/2023 | 12:10



Baby, let the games begin, já dizia a própria loirinha! Os fãs brasileiros não perderam tempo e esgotaram em minutos os ingressos para os shows da Taylor Swift no Brasil. Quem tentou garantir uma vaguinha na disputada plateia enfrentou uma fila de mais dois milhões de pessoas nas plataformas de venda online nesta segunda-feira, dia 12.

Na última sexta-feira, dia 9, na pré-venda, os fãs também tiveram pouquíssimas chances de garantir a compra. Os ingressos lotados não são uma surpresa, já que o último show da cantora no Brasil aconteceu em 2012. A cantora deveria ter feito uma passagem com a Lover Fest em 2020, mas precisou cancelar devido a pandemia de Covid-19.

Agora, Taylor retorna ao pais com The Eras Tour com três shows, 18 de novembro no Rio de Janeiro e 25 e 26 de novembro em São Paulo. Apesar da grande demanda, a equipe da cantora ainda não anunciou apresentações extras no país.

Você garantiu seu ingresso?