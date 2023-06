Em A Grande Conquista, Medrado se irrita com atitudes de Gabriel Roza e compra briga de amigas

12/06/2023 | 11:10



O cerco está fechando! A madrugada desta segunda-feira, dia 12, foi marcada por muita conversa e discussões em A Grande Conquista. Acontece que Janielle decidiu se confidenciar com Medrado e revelar uma situação bem chata que enfrentou com Gabriel Roza, o que fez a cantora decidir comprar a briga da amiga e aconselhá-la a conversar com o influenciador.

Janielle revelou para Medrado que o ex de Bia Miranda já tinha feito diversos comentários polêmicos e desrepeitosos sobre ela, o que a deixou bastante chateada. Em um dos episódios, Gabriel falou sobre os seios da irmã de Gil do Vigor e disse que ela precisava de silicone. Os dois sentaram para conversar na tarde do último domingo, dia 11, mas não deu muito certo. O que deveria ter sido um bate-papo para colocar os pingos nos is, acabou gerando um desconforto entre os três que foi levado para a dinâmica que aconteceu mais tarde.

A Atividade de Apontamento consistiu em uma dinâmica onde os conquisteiros precisavam indicar dois nomes para colocar em duas máquinas, uma que duplicaria aquela pessoa e outra que a fragmentaria. E claro que rolou muito bate-boca, né?

Com tretas antigas, Natalia Deodato e Giulia Garcia discutiram bem alto. Tudo começou quando a atriz colocou o nome da ex-BBB na fragmentadora e expôs sua opinião sobre a colega:

- Isso é achar que você está grande, porque está bem ignorante para o meu gosto. Para quem não acha que está grande, está bem ignorante.

E teve o fim definitivo da amizade entre Medrado e Gabriel. Durante a sua chance de falar, Roza escolheu a foto da cantora para triturar e justificou dizendo que ficou muito incomodado com a conversa que tiveram horas antes sobre as supostas brincadeiras que ele fez com Janielle. Eita!

Depois que tudo acabou, Giulia tomou coragem para compartilhar também os momentos em que Gabriel a deixou desconfortável com seus comentários. Para Medrado a atriz contou que diversas vezes o influenciador usou o seu peso para fazer piadinhas sem graça que a afetaram bastante.

- Não tem nada de errado com o seu peso. Eu sei que isso deve mexer com você, isso deve doer. E se eu sair por essa porta por ser errada de te defender ou defender ela, mesmo tendo uma relação de amizade com ele, eu não estou nem aí. Você falando para mim que ele faz piada com peso, com: Aí, está comendo, só tenha a certeza que, lá fora, eu faria a mesma coisa. Você é linda, maravilhosa, disparou a cantora para a atriz.

Emocionada, Giulia confessou que Gabriel não fez mais esse tipo de comentários nos últimos dias, mas isso a afetou bastante. Na conversa, ela disse que enfrenta transtornos alimentares e as falas de Gabriel a deixaram muito incomodada, pois ela o considerava um amigo. Eita!