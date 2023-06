Inteligência Artificial: curso gratuito tem 90 mil vagas abertas

Da Redação

Do 33Giga



12/06/2023 | 10:55



Segundo dados de um relatório da Oxford Insights apontados pela Accenture, o uso de Inteligência Artificial (IA) deve aumentar o PIB brasileiro em um ponto percentual até 2035. Diante desse cenário e com o objetivo de disseminar o ensino de tecnologia no país, a Alura, ecossistema de aprendizado, está abrindo inscrições para a primeira edição da Imersão de Inteligência Artificial. Com 90 mil vagas abertas, o curso é gratuito e acontece entre os dias 19 e 23 de junho.

Serão cinco aulas práticas destinadas a pessoas que querem estar à frente das tendências da sua área e se preparar para desafios em um mercado em constante evolução.

Durante toda a jornada de aprendizado, os estudantes poderão tirar dúvidas com os colegas de turma e instrutores em uma comunidade exclusiva no Discord, incluindo Guilherme Silveira, cofundador e CIO da escola, Paulo Silveira, também cofundador e CEO da empresa; e Sérgio Lopes, CTO da companhia.

Segundo o próprio Guilherme, o objetivo da imersão é capacitar pessoas para se tornarem profissionais que tomem decisões informadas sobre como aplicar a IA de maneira responsável em suas carreiras. “Queremos explorar quantas novas oportunidades e evoluções podemos gerar com ferramentas desta categoria, ajudando a especialistas que consigam se adaptar às mudanças constantes do mercado”, afirma.

O executivo também reforça que a coexistência entre essa tecnologia e os humanos é possível e que os líderes do setor tech precisam ensinar sobre como o recurso pode ser benéfico para a sociedade. “A IA já é uma realidade para a utilização de pequenas tarefas, principalmente como apoio para o aumento de produtividade. Por isso, nossa intenção é a de promover uma compreensão mais ampla das suas capacidades e limitações, permitindo que as pessoas explorem todo o seu potencial”, explica.

Cronograma das atividades

A primeira parte do curso começa com uma aula sobre IA generativa e como usar prompts profissionalmente com o modelo GPT para análise e categorização de críticas de filmes. Já a segunda será dedicada à engenharia de prompts, discutindo como melhorá-los para obter melhores respostas da IA, enquanto a terceira se aprofundará na automação da IA com planilhas, mostrando como informações podem ser puxadas de várias plataformas e utilizadas para criar relatórios úteis.

Em seguida, a quarta introduzirá o conceito de “No-Code” e ensinará o uso de ferramentas como o Zapier para automatizar ainda mais tarefas, incluindo a classificação automática de tickets de e-mail.

Na sequência, junto da quinta, haverá uma aula bônus; uma abordará o poder da IA para impulsionar carreiras de marketing, controle de qualidade e geração de imagens e a outra focará na criação de um bot de IA para responder perguntas em determinadas plataformas, como Slack e Discord.

O cronograma do curso também inclui três lives, sendo que uma delas será integrada a um episódio do “Hipsters: Fora de Controle”, spin-off centrado em IA do “Hipsters Ponto Tech”, principal podcast de tecnologia do país. Já as outras terão os seguintes temas: “Descubra como a IA pode impactar seu trabalho e sua vida” e “Próximos passos em IA”.

As inscrições para a Imersão de Inteligência Artificial Aplicada estarão abertas a partir do dia 29 de maio e se encerram em 18 de junho. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio deste link.

Serviço: Imersão de Inteligência Artificial Aplicada