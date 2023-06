Vídeo de Silvio Santos sem dentadura é recuperado; fãs celebram lucidez do apresentador

12/06/2023 | 10:31



O apresentador Silvio Santos chamou a atenção nas redes sociais após aparecer em um vídeo sem dentadura para indicar um livro sobre a sua trajetória. O registro foi feito no início do ano, mas internautas aproveitaram a ocasião para celebrar a vida do apresentador. "O que me chama a atenção é a lucidez, com 92 anos, ele está ótimo demais", escreveu uma usuária do Twitter. "Maravilhoso de qualquer jeito, muita saúde para esse mito da TV brasileira", disse outra. Aos 92 anos, o apresentador não tem feito muitas aparições públicas e não participou do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos. Ele apareceu nas redes sociais recentemente em um registro compartilhado por Patrícia Abravanel, uma de suas filhas, de quando assistiu ao programa em sua homenagem.