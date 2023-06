Seleção se apresenta em Barcelona para amistosos e Alisson já projeta Eliminatórias da Copa

12/06/2023 | 10:08



Alex Telles foi o primeiro a se apresentar em Barcelona, ainda no domingo, e nesta segunda-feira o técnico Ramón Menezes começou a ver a seleção brasileira ganhar corpo com a chegada de outros jogadores que atuam na Europa, casos de Danilo, Eder Militão, Rodrygo, Vini Júnior, Casemiro, Ibañez, Malcom, Rycharlison, Vanderson, Joelinton e Alisson. Até o fim do dia deve ter a maioria dos 23 convocados à disposição. O goleiro aproveitou para projetar os amistosos contra Guiné e Senegal e quer que sirvam para o time começar a ganhar cara para novo ciclo, já visando a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Muito bom estar de volta na seleção. São duas partidas importantes para a gente, de olho nos desafios que tem adiante. As Eliminatórias da Copa estão chegando, é um novo ciclo, e nós jogadores estamos focados em dar nosso melhor e se preparar da melhor maneira para encarar esses dois adversários", afirmou Alisson. "São duas equipes muito qualificadas e que vêm jogando em alto nível no futebol mundial.

A seleção brasileira enfrentará Guiné no sábado (16h30 de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, casa do Espanyol, em Barcelona. Este jogo será o primeiro da campanha "Com racismo não tem jogo", imposta pela CBF para alertar o mundo sobre os constantes ataques a jogadores. Vini Jr., por exemplo, virou alvo da ira dos torcedores rivais na Espanha.

A segunda partida desta Data Fifa será em Lisboa, em Portugal, no dia 20, contra Senegal, no estádio Alvalade, às 16 horas (de Brasília). Depois de perder para Marrocos no primeiro jogo do ano, por 2 a 1, a ordem é recuperar o bom futebol.

Vanderson, Nino, Joelinton e Ayrton Lucas são as novidades na convocação, que ainda tem o retorno de Rycharlison após ser desfalque no Marrocos por causa de um problema muscular. "Muito bom rever o grupo na seleção, eu já estava com saudades. Quero desfrutar desse momento." disse o atacante do Tottenham.