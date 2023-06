Rafa Kalimann recebe declaração surpresa do namorado e dispara: Ele é resposta de oração

12/06/2023 | 10:10



Ai, ai... o amor está no ar! No último domingo, dia 11, Rafa Kalimann foi surpreendida durante o quadro Dança dos Famosos, do programa do Luciano Huck, com uma mensagem romântica do novo namorado, Antônio Bernardo Palhares, e a ex-BBB entregou que pediu a Deus um homem como ele.

Logo após que se apresentou na competição, Kalimann se deparou com um vídeo do mozão sendo exibido nos telões da atração. Na mensagem, Antonio apareceu sentado em um sofá com o cachorro deitado em seu colo.

- Rafa, não tenho palavras para descrever a admiração que eu tenho por você. Como namorada, como brasileira, como ser humano. [...] O coração que você tem certamente foi a parte me conquistou. É uma admiração diária. [...] Você mesma disse que tem pessoas que vieram ao mundo para fazer a diferença, que são pessoas especiais. Certamente você é uma dessas pessoas especiais. Que sorte a minha ter te encontrado nessa vida, disse.

Antonio ainda entregou curiosidades do casal:

- Ela gosta de receber e dar flores. E são as mais bonitas. Nem eu sabia que gostava de receber flores até que comecei a receber as da Rafa. Outro ponto é que a Rafa diz que adora cozinhar e ela realmente parece ser uma cozinheira de mão-cheia. Ela nunca cozinhou nada para mim, ainda estou no aguardo.

Emocionada, Rafa, por sua vez, disparou:

- Ele é uma das pessoas mais especiais que conheço. Foi um presente de Deus na minha vida. Eu falo que ele é resposta de oração. Eu pedia para Deus um homem que me olhasse com os olhos da alma, com o coração, que me respeitasse. E ele é esse homem. E ainda fala bonito e é bonito. Olha que homem gato.