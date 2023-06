12/06/2023 | 09:57



Silvio Berlusconi, o magnata da mídia que foi o primeiro-ministro da Itália mais longevo da história, morreu nesta segunda-feira, 12, aos 86 anos. Berlusconi foi um dos políticos mais populares, longevos e polêmicos da Itália. Ele é o precursor do político populista que chega ao poder com um discurso antissistema. Berlusconi ficou ao todo nove anos e um mês no cargo de primeiro-ministro, sendo o político que mais tempo comandou a Itália após a queda do regime fascista depois da 2ª Guerra Mundial (1939-45). "Sou o número um", dizia ele.

Após uma série de escândalos sexuais, inúmeras alegações de corrupção e uma condenação por fraude fiscal, sua popularidade entrou em declínio e seu partido não conseguiu voltar ao poder. Mesmo assim, Berlusconi fez um retorno político em 2022, ao se eleger senador. Ele também foi peça central para que a direitista Giorgia Meloni conseguisse formar uma coalizão e se tornar premiê, no ano passado.

Passado de escândalos

Desde 1994 na política, Berlusconi foi primeiro-ministro por nove anos e dominou a política de seu país durante duas décadas, apesar dos escândalos sexuais e processos judiciais que mancharam sua imagem. Para milhões de italianos, seu governo representa uma idade de ouro da economia italiana.

A sociedade financeira da família Berlusconi, a Fininvest, inclui canais de televisão, como a Mediaset e jornais. Apaixonado por futebol, ele também presidiu o Milan por 31 anos antes de vender o clube em 2017 para investidores chineses.

Sua primeira condenação ocorreu em agosto de 2013. A sentença de prisão de quatro anos por fraude fiscal - três dos quais foram abolidos por uma anistia - foi confirmada pelo Tribunal de Cassação. Ele cumpriu a sentença no ano seguinte, na forma de serviço comunitário.

Pai de cinco filhos de dois casamentos e avô de vários netos, o magnata voltou a se casar em 2020, com a ex-modelo Marta Fascina, de 33 anos, que foi eleita deputada pelo Força Itália no ano passado.

Berlusconi sofria de leucemia há algum tempo. Ele estava internado desde o fim da semana passada para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde piorou. A Mediaset, rede de televisão do magnata, anunciou sua morte com uma foto sorridente do ex-premiê em seu site e a manchete: "Berlusconi está morto".

Berlusconi havia sido internado na última sexta-feira (9), para passar por uma série de exames de rotina relacionados com a leucemia. Nos últimos anos, ele também sofreu de doenças cardíacas e câncer de próstata, além de ter sido internado por covid-19, em 2020. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.