Policlínica a 300 metros do Paço de S.Bernardo enfrenta problemas

Luana Mello



12/06/2023 | 09:33



Usuários da Policlínica Centro, localizada na avenida Armando Ítalo Setti, a cerca de 300 metros da Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), denunciaram problemas estruturais na unidade. Fotos enviadas ao Diário mostram uma ala do equipamento de saúde com uma parte do teto desabada e baldes no chão para a contenção de goteiras.

Uma pessoa que faz tratamento de fisioterapia no espaço detalhou o processo de deterioração da unidade. “Na época de chuvas estava apenas com goteiras, mas num fim de semana o teto não aguentou e desabou na parte de fisioterapia e trauma ortopédico. Claramente é um problema da estrutura, o telhado deve estar com algum furo ou buraco e deu infiltração”, declarou o paciente.

Fato que comprova a declaração do usuário é que as fotos enviadas ao Diário foram tiradas em 18 de abril, quando havia baldes no chão para conter as goteiras, e em 4 de maio, já com o teto parcialmente desabado. Nos registros, é possível ver que há uma fita de isolamento no local.

“A parte estrutural está complicada, porque vai muita gente ali com aquelas gaiolas de fratura de perna, imagina se o cara pisa no chão molhado e escorrega?”, questiona o paciente.

Questionada pelo Diário, a Prefeitura não se manifestou e não deu prazo para consertar o teto da Policlínica.

“Ter uma unidade de saúde da nossa cidade nessas condições é vexatório. Só aumenta a nossa preocupação quanto à falta de prioridade da gestão pública com a saúde municipal. Pacientes sendo atendidos debaixo de um teto caído, isso é um absurdo e muito preocupante”, criticou o vereador Julinho Fuzari (PSC).

DESCASO

Uma das pessoas ouvidas pelo Diário que utiliza a Policlínica Centro disse que precisa fazer uma cirurgia de emergência para trocar os pontos do tendão operado, que inflamaram e provocaram uma infecção. No entanto, ele não consegue agendar uma nova operação no HC (Hospital de Clínicas).

“Eu fiz a cirurgia em janeiro e depois fiz todos os procedimentos, mas teve uma inflamação. Eu passei no médico e ele encaminhou um pedido de cirurgia com urgência. Mas quando ligo no Hospital de Clínicas para marcar, dizem que não tem data prevista para me operar. Eu sei que meu caso é mais simples do que outros, mas ainda assim os fisioterapeutas que me atendem na Policlínica dizem que eu posso ter sequelas se demorar muito para fazer outra cirurgia”, relatou o paciente.

O Diário noticiou em 1º de junho que o HC está com três alas fechadas para reforma, porque apresentam vazamentos, infiltrações e pisos com elevações em alguns pontos, o que causa risco de quedas. Cerca de 110 dos 257 leitos foram desativados por causa dos serviços, dos quais 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – são em torno de 40.

O jornal tem denunciado uma série de descasos na saúde de São Bernardo, comandada pelo secretário Geraldo Reple Sobrinho desde 2017, quando Orlando Morando assumiu para o primeiro mandato. Entre os problemas, constam o fechamento de duas UBSs – Vila União e Parque São Bernardo –, relatos de falta de medicamentos e profissionais e demissões em massa de funcionários do Complexo de Saúde da cidade, gerida pela FUABC (Fundação do ABC).