Após derrota, Tigre vai a Belém enfrentar o Paysandu

Pedro Lopes



12/06/2023 | 09:21



O São Bernardo FC volta a campo pela Série D do Campeonato Brasileiro hoje à noite. O Tigre enfrenta o Paysandu fora de casa, no Estádio Curuzu, em Belém, às 20h, pela oitava rodada da competição.

A equipe vem de derrota para o Floresta-CE na última rodada, jogo em que o São Bernardo se mostrou apático em campo e sentiu as ausências de alguns dos principais jogadores, como Helder, Matheus Salustiano e Léo Jabá. Mesmo em um nível abaixo em comparação com os outros jogos, o Tigre teve chances de ter um resultado melhor, com duas finalizações no travessão, uma com Marcos Nunes e outra com João Carlos, e é isso que o time levará de motivação para o jogo desta noite.

A equipe comandada por Márcio Zanardi agora concentra suas forças para retomar a confiança e fazer um bom resultado contra o Papão, para voltar ao Grande ABC com um resultado positivo.

DESFALQUE E RETORNO

Quem retorna para enfrentar o Paysando em Belém é o zagueiro Matheus Salustiano, que estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.

Também titular, o zagueiro Helder passou por cirurgia para reparar uma fratura no lado direito da face, sofrida no confronto da semana passada contra o Figueirense, e está fora por tempo inderteminado, Bruno Azevedo deve ser seu substituto no duelo.

Já o atacante Léo Jabá, com suspeita de lesão na coxa, segue como dúvida.