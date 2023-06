Grande ABC oferta 199 vagas de empregos

Matheus Veiga



12/06/2023 | 09:17



O Grande ABC nesta semana está ofertando 199 vagas de emprego, contando também com oportunidades de estágio e alocações exclusivas para PCD’s.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André está oferecendo 53 vagas, dentre elas de costureiro em máquina de confecção em série (16), atendente de padaria, mecânico de automóvel e operador de caixa, todas essas com 5 vagas cada, e ainda uma oportunidade de estágio como recepcionista de hotel. As outras vagas podem ser conferidas pelo aplicativo Sine Fácil Trabalhador.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema divulgou que está com 62 oportunidades disponíveis, como administrativo de vendas, auxiliar de vendas e operador de telemarketing ativo, com essas alocações tendo 10 vagas disponíveis cada. E também cinco oportunidades exclusivas para PCD’s em limpeza e cuidados urbanos e uma vaga de estágio em engenharia civil. Todas as alocações disponíveis podem ser acessadas no site do Emprega Diadema.

Em Mauá, o CPETR do município está ofertando 84 oportunidades de emprego para esta semana. Entre as funções disponíveis estão: auxiliar de limpeza, consultor de vendas (externo), vendedor (interno), auxiliar operacional de fundição e atendente (balconista). Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com o RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos quem ainda possuir ela na versão impressa. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.