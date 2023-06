Gracyanne Barbosa surpreende Belo com beijão no Dança dos Famosos

12/06/2023 | 09:11



Romance no ar! Que Belo está arrasando no Dança dos Famosos não é novidade para ninguém, né? Mas além de detonar na pista do Domingão com Huck, o cantor ainda recebeu um lindo presente na noite do último domingo, dia 11. Depois de se apresentar, ele foi surpreendido com a presença de Gracyanne Barbosa, sua esposa.

Já no palco, os dois trocaram um beijão e a influenciadora aproveitou para fazer uma declaração de amor pública para o amado. Já no clima do Dia dos Namorados, ela disparou:

- Quero aproveitar e agradecer. Ele me ensina muitas coisas. Ele me ensinou a importância do amor, a importância da dedicação com as outras pessoas. Ele é muito cuidadoso, ele é realmente tudo que ele canta.

E continua:

- A dança pra ele era muito distante, ele não queria dançar nem no nosso casamento. Ele tá me ensinando que você pode fazer tudo. Por isso que eu não queria vir aqui, porque ver ele dançando de perto, eu não vou aguentar. Eu te amo, você é incrível.