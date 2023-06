Terminal Santo André da EMTU terá oficina de cartas de amor

Da Redação



12/06/2023 | 08:43



O Terminal Metropolitano Santo André recebe hoje uma ação da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) para celebrar o Dia dos Namorados, em parceria com o Instituto NEPSAR (Núcleo de Estudo e Pesquisa em Sociopsicodrama) e com a presença da premiada escritora e jornalista Ivy Farias. Uma oficina comandada por ela vai ensinar aos passageiros como escrever cartas de amor, desde a redação até o acabamento caprichado com envelope especial e um selo com toques românticos. Já as psicólogas do NEPSAR distribuírão frases em formato de coração e estrela para sensibilizar e convidar os passageiros a refletirem sobre as relações de amor entre os casais.

O Dia dos Namorados, celebrado no Brasil desde 1949, foi escolhido por ser a véspera do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. A data, conhecida nacionalmente pelo apelo comercial, também pode ser comemorada de maneira gratuita. “O amor não tem preço” acredita Ivy Farias.

Para ela, a oportunidade de ajudar as pessoas a traduzir seus próprios sentimentos enquanto aguarda o próximo ônibus também é poética. “Tem um quê de Fernanda Montenegro no filme Central do Brasil”, brinca. “Mas, falando sério, é fundamental que as empresas se conscientizem sobre a importância das emoções”, afirma.