Justiça autoriza uso da Força Nacional em apoio à Funai em terra indígena em Rondônia

12/06/2023 | 08:38



O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia. A Portaria com a decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 12, e autoriza o uso da Força na região por 90 dias, "nas atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado".