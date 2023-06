Desafio de Redação tem inscrições abertas

Thaina Lana



12/06/2023 | 08:19



A 17ª edição do Desafio de Redação está com as inscrições abertas. Dirigentes de escolas públicas e privadas e moradores da região já podem se inscrever no maior concurso literário do Grande ABC, promovido pelo <CF52>Diário</CF> e pela Prefeitura de Santo André (<CF51>ascesse QR-Code abaixo para se inscrever e conferir o regulamento).

Podem participar da disputa alunos a partir do 6° ano até o 3° ano do ensino médio, da EJA (Educação para Jovens e Adultos) e Telessala. Além de professores e moradores com ensino superior completo.

Diferentemente dos anos anteriores, nesta edição o desafio irá premiar com bolsa de estudo um participante de cada município da região nas duas categorias: professores e estudantes. No total, serão distribuídas 14 bolsas universitárias integrais, sendo sete para qualquer curso de graduação do Centro Universitário Fundação Santo André e as outras sete para pós-graduação EAD (Ensino a Distância) de psicopedagogia – o benefício está sujeito à aprovação no vestibular da universidade.

Além das bolsas universitárias, os vencedores de outras categorias também irão receber tablets, notebooks e prêmio de R$ 5.000 para a escola que tiver a melhor torcida, entre outros.

O tema da redação deste ano é ‘Reciclar para transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade’. Como material de apoio, a organização do concurso sugere acessar o conteúdo sobre o tema disponível no site da empresa Braskem – apoiadora do desafio <CF51>(www.braskem.com.br)</CF>

Em 16 edições, o concurso literário já recebeu mais de um milhão de redações. Somente em 2022, ano da retomada do modelo presencial após a pandemia da Covid-19, foram recebidos 81.123 textos e 247 escolas públicas e particulares participaram da disputa.

Josiana Abrão, coordenadora do concurso literário, espera que a 17ª edição supere os números do ano anterior.

“Em 2022 tivemos uma boa adesão, mas acreditamos que nessa edição os resultados serão ultrapassados, com mais escolas e professores inscritos e textos enviados. O Desafio de Redação busca transformar vidas através da educação, e contamos com a participação de todos, principalmente dos docentes”, pontua a coordenadora.

A data para divulgação dos vencedores ainda será definida, e os resultados serão revelados em programa especial da DGABCTV pelo facebook e site do jornal.

A 17ª edição do Desafio de Redação tem apoio da Braskem e do Centro Universitário Fundação Santo André, além de patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais.

GANHADORA DE 2022

Livia de Almeida Sartori, 17 anos, de Ribeirão Pires, foi a vencedora da 16ª edição do Desafio de Redação. A estudante, que sonha ser professora, ganhou uma bolsa universitária integral.

Ao todo, 38 participantes foram premiados em 2022.