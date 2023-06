Em um ano, malha cicloviária do Grande ABC aumentou em 30%

Beatriz Mirelle



12/06/2023



A malha cicloviária no Grande ABC aumentou 30% em um ano. O total era de 54,5 quilômetros de ciclovias (locais exclusivos para circulação de bicicletas) e ciclofaixas (espaço delimitado em pista compartilhada outros veículos) em 2022. Agora, a extensão saltou para 70,8 quilômetros. Santo André expandiu o trajeto de 12,4 para 21 quilômetros. Na cidade, a Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo se destaca por ter 8.140 metros de ciclofaixas. Diadema também aumentou os pontos de circulação, ao ir de 10,8 para 15 quilômetros de ciclofaixas.

De acordo com a gestão diademense, o Plano de Mobilidade Urbana da cidade prevê a construção de mais de 100 quilômetros de malha cicloviária nos próximos dez anos. Dos sete municípios, apenas Rio Grande da Serra não tem ciclofaixas. São Bernardo e São Caetano não enviaram os dados atualizados de 2023.

“A bicicleta é um dos meios de transporte mais antigos e também um dos mais sustentáveis. Não emite poluentes e ainda promove qualidade de vida para quem a utiliza.O poder público precisa investir em mais segurança pública, para que as pessoas não tenham medo de sair com suas bicicletas e serem roubadas, e mais infraestrutura, para que a população tenha espaços direcionados para essa circulação. Isso são formas de incentivar os ciclistas a usarem a bicicleta em trajetos como de casa para o trabalho, o que é fundamental para reduzir o trânsito nas grandes cidades”, analisa Wesley Estevão, coordenador da empresa Bike Tour SP, que incentiva o turismo com bicicleta.

Para o empresário Samuel Bella, 43, morador do Baeta Neves, em São Bernardo, o amor pelo ciclismo veio de forma inesperada. “Tive uma ruptura no tendão depois de uma partida de futebol e não posso praticar esportes de impacto. A paixão pela bike surgiu após um passeio com meu irmão e meu cunhado no Ibirapuera”, relembra. “Comecei a treinar de noite, mas, na época, meu filho tinha 6 anos e isso atrapalhava que eu acompanhasse o crescimento dele.” Para conciliar os horários, o empresário decidiu treinar de madrugada. Com isso, ouvia dos amigos: “essa é a hora que só tem coruja na rua”. A piada interna e o início de um novo hobbie tomaram outras proporções na vida dele, que, em 2013, decidiu criar o grupo Corujão Team. Até hoje, de segunda a sexta, o grupo se reúne às 5h10 para realizar o trajeto de São Bernardo até a Avenida Portugal, em Santo André. Aos fins de semana, os treinos começam às 6h10 no sábado e 7h10 no domingo, com práticas em estradas e outras cidades. Ao todo, já são 350 ciclistas do Grande ABC que se cansaram de treinar sozinhos e fazem parte do Corujão Team.

Sobre as ciclovias, Samuel Bella afirma que ainda vê pouco investimento. "Se fizessem vias interligando uma cidade e outra do Grande ABC ou até mesmo conectando com a Capital, traria maior bem-estar aos moradores e diminuiria o trânsito. Os recursos são muito escassos, mas existem muitas possibilidades."

A rotina de Bella influenciou também a esposa, a administradora de empresas Gisele Vom Stein, 44 anos, que pratica o ciclismo há quatro anos e é responsável pelo pelotão feminino do Corujão Team. “Criamos esse pelotão independente porque, apesar de treinarmos muito com os meninos, queremos ter autonomia e mostrar que as mulheres têm capacidade. Existem muitos tabus, mas os esportes estão debatendo mais sobre igualdade”, relata.

Em relação aos desafios, Gisele destaca a falta de segurança. “Corremos riscos quando estamos nas ruas e avenidas. As cidades não estão preparadas e muitas pessoas ainda não aprenderam a respeitar os ciclistas. Mas seguimos. O ciclismo é uma evolução constante. Cada objetivo alcançado é uma conquista.”