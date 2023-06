Bilionário George Soros cede controle de império de US$ 25 bilhões para filho de 37 anos

12/06/2023 | 07:28



O investidor bilionário que se tornou filantropo George Soros está cedendo o controle de seu império de US$ 25 bilhões a um filho mais novo, Alexander Soros, de acordo com uma entrevista exclusiva ao The Wall Street Journal publicada neste domingo, 11.

Na entrevista, Alex disse ter se reunido recentemente com funcionários do governo Biden, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e chefes de Estado, incluindo o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, para pressionar por questões relacionadas à fundação mantida pela família.

O filho de Soros demonstrou preocupação com o retorno do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca e deu a entender que a organização de Soros desempenharia um papel financeiro fundamental na corrida presidencial de 2024.

"Por mais que eu gostasse de não investir em política, enquanto o outro lado estiver fazendo isso, teremos que fazer também", disse na entrevista concedida nos escritórios da gestora do fundo em Nova York.

Alex, de 37 anos, afirmou ao jornal ser "mais político" do que seu pai, de 92 anos, que tem sido um alvo da direita por seu apoio a causas liberais, como a redução do preconceito racial no sistema de Justiça. Mas avaliou que os dois "pensam igual".

Acreditava-se que o filho mais velho de George Soros, Jonathan Soros, advogado de 52 anos com formação em finanças, seria o sucessor, até "um desentendimento e uma mudança de opinião", de acordo com o jornal. Fonte: Associated Press.