Bolsas da Ásia fecham mistas, à espera de decisões de juros nos EUA, Europa e Japão

12/06/2023 | 07:03



As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 12, enquanto investidores aguardam decisões de juros nos EUA, na Europa e no Japão.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,52% em Tóquio, a 32.434,00 pontos, enquanto o Hang Seng mostrou alta marginal de 0,07% em Hong Kong, a 19.404,31 pontos, e o Taiex avançou 0,41% em Taiwan, a 16.955,37 pontos. Já o sul-coreano Kospi caiu 0,45% em Seul, a 2.629,35 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ligeira baixa de 0,08%, a 3.228,83 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou ganho de 0,73%, a 2.021,18 pontos.

Investidores na Ásia estão na expectativa para o anúncio de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), na quarta-feira (14). A aposta majoritária é a de que o BC americano fará uma pausa no ciclo de aumento de juros que teve início em março do ano passado, diante de sinais de desaceleração econômica.

A semana trará também decisões de juros do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira (15), e do Banco do Japão (BoJ), no dia seguinte.

O BCE tem indicado claramente que seguirá elevando juros, uma vez que a inflação na zona do euro permanece muito acima da meta oficial, enquanto o BoJ vem mantendo sua política ultra-acomodatícia, citando a necessidade de que os preços no Japão se estabilizem de forma sustentável.

Na Oceania, a bolsa australiana não operou nesta segunda devido a um feriado nacional.