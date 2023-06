Jessie J mostra rosto do filho pela 1ª vez em vídeo publicado nas redes sociais

11/06/2023 | 19:35



Jessie J mostrou pela primeira vez o rostinho do primeiro filho, que está completando um mês de vida. Apesar de não ter divulgado o nome do bebê, nem a data certa do nascimento dele, a cantora britânica compartilhou um vídeo nas redes sociais neste domingo, 11, em que agradece e comemora a chegada do herdeiro.

"Melhor dia. Melhor fim de semana. Melhor mês de toda a minha vida. Mamãe e papai te amam mais do que tudo neste mundo, menino. E se você tivesse seguido minha jornada, muitas vezes teria compartilhado minha dor. Por favor, junte-se a mim para compartilhar minha alegria", disse Jessie na legenda do vídeo, que mostra os bastidores do parto e os primeiros dias de vida do bebê.

Os fãs comentaram a publicação com elogios à mais nova mamãe famosa. "Chorando. Você fez ISSO! Parabéns para a tua pequena família - você, simplesmente, foi feita para ser mamãe. E que pudim que ele é", disse uma seguidora. "Adorável... Oh, homenzinho, essa risadinha no final é tudo...", falou outra. "Ele é lindo, mamãe! Parabéns aos dois, que doçura!", emendou outra fã.

Pai do bebê

Na última semana, Jessie também revelou que está em um relacionamento com o jogador de basquete Chanan Safir Colmam, e mostrou que ele passou o primeiro Dia dos Pais ao lado dela e do bebê, fruto do relacionamento dos dois

"Não consigo guardar segredo com todo esse amor dentro de mim! Feliz 1º Dia dos Pais, querido!", escreveu a cantora britânica, na legenda da publicação.