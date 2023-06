Asteroide 'potencialmente perigoso' passará próximo à Terra nesta segunda-feira

11/06/2023 | 18:51



Um asteroide considerado "potencialmente perigoso" passará perto da Terra nesta segunda-feira, 12, segundo informações do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (Cneos, na sigla em inglês), da agência espacial dos Estados Unidos, Nasa.

De acordo com site Space Reference, que cataloga os objetos no espaço, o asteroide, batizado de 1994 XD (488453), deverá passar a 3,16 milhões de quilômetros do nosso planeta (ou oito vezes a distância da Terra com a Lua), o que significa que não trará riscos de colisão com a Terra.

Porém, mesmo sendo uma distância considerável, o nível de proximidade em escala espacial está dentro do limite para a Nasa classificá-lo como um "asteroide próximo da Terra (NEA, na sigla em ingês) e, portanto, um "asteroide potencialmente perigoso" (PHA, na sigla em inglês) também.

O tamanho do 1994 XD é incerto. Mas, com base no brilho, os cálculos indicam que o asteroide tem entre 369 e 824 metros de diâmetro E, pelas informações da Nasa, o corpo espacial viaja a 21.472 km/s.

Os asteroides são considerados remanescentes rochosos da formação do sistema solar. Suas órbitas são monitoradas por questões de segurança, já que o choque com um planeta, a depender do tamanho da rocha, pode causar um alto nível de destruição.

A órbita do 1994 XD foi determinada por observações que datam de 1º de dezembro de 1994. Ainda de acordo com o Space Reference, o asteroide voltará a passar perto da Terra em 13 de junho de 2041, a uma distância de 2,29 milhões de quilômetros.