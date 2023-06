Sandra Annenberg faz publicação à favor da comunidade LGBT

11/06/2023 | 16:10



Neste domingo, dia 11, acontece a Parada do Orgulho LGBT em São Paulo e Sandra Annenberg decidiu compartilhar seu apoio à causa. Através do Instagram, a jornalista publicou uma foto ao lado do marido, Ernesto Paglia, e a filha, Elisa.

Os três aparecem sorrindo na frente de uma bandeira com o arco-íris, um dos principais símbolos da comunidade. Na legenda, Sandra explicou que apoia a ONG Mães pela Diversidade.

Um pouco mais tarde, a apresentadora do Globo Repórter compartilhou outra foto onde aparece sorrindo, usando um cachecol com o arco-íris e anunciou que está à caminho da Parada LGBT que acontece em São Paulo.