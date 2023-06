O que se sabe sobre morte do piloto e da namorada no interior de SP? Causas são investigadas

11/06/2023 | 15:50



Os serviços de vigilância sanitária de São Paulo seguem na investigação das causas da morte de Douglas Costa, de 42 anos, e da namorada dele, a dentista Mariana Giordano, na última quinta-feira, 8. Os dois óbitos, resultado de sintomas súbitos e simultâneos, fizeram com que o caso se tornasse um mistério para os epidemiologistas de SP e de Minas Gerais.

Quais foram os sintomas apresentados pelo casal?

Segundo familiares e equipes médicas que prestaram os primeiros atendimentos ao casal, os dois apresentaram febre forte e sem razão aparente, dores no corpo e manchas vermelhas no corpo.

Douglas Costa, que era empresário e piloto de automobilismo da piloto da Copa C300 - organizada pela AMG Cup Brasil -, foi admitido em um hospital particular, mas não resistiu. Já Mariana, que era de São Paulo, recebeu atendimento em uma unidade de saúde de capital, mas também teve complicações e morreu.

A velocidade da evolução dos sintomas e do óbito dificultam a definição da causa da morte do casal. A prefeitura de Jundiaí enviará na segunda-feira, 12, amostras biológicas retiradas na autópsia de Douglas para o Instituto Adolfo Lutz para definição do diagnóstico.

Por onde o casal passou?

A vigilância sanitária confirmou os relatos de que o casal havia estado na zona rural de Campinas antes do dia 3 de junho e em Monte Verde entre os dias 3 e 4 deste mês.

Os sintomas podem levar a diagnósticos como dengue, leptospirose ou febre maculosa. A Secretaria de Saúde de Camanducaia, onde fica o distrito de Monte Verde, afirmou ser "improvável" que uma eventual transmissão de febre maculosa no município mineiro, já que não há casos da doença nem a presença do vetor da doença há mais de 20 anos na região.

Além disso, os sintomas começaram no dia 3 de junho, quando o casal havia acabado de chegar ao município, e como a febre maculosa tem período de incubação de 2 a 14 dias, caso esse diagnóstico se confirme, a transmissão teria ocorrido anteriormente.

O que é a febre maculosa?

A febre maculosa é uma doença transmitida pelo carrapato-estrela, que não é o carrapato comum que se encontra em cachorros, por exemplo. A espécie pode ser encontrada em animais de grande porte, como bois e cavalos, além da capivara. A transmissão ocorre do carrapato infectado para a pessoa, não existindo transmissão de pessoa para a pessoa, como explica o Ministério da Saúde.

A doença é caracterizada pelo conjunto repentino de sintomas, como febre alta e dor no corpo e manchas vermelhas em todo o corpo e também na palma das mãos e na planta dos pés. A febre doença tem cura desde que antibióticos sejam aplicados nos primeiros dias dos sintomas e o atraso no diagnóstico pode provocar complicações graves.