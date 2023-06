Atlético-MG confirma pedido de demissão de Eduardo Coudet: 'Comunicou sua decisão de sair'

11/06/2023 | 15:33



Eduardo Coudet não é mais o técnico do Atlético-MG. O argentino não aguentou a pressão da torcida e três jogos após perder o apoio das arquibancadas por causa da polêmica eliminação na Copa do Brasil diante do Corinthians, quando poupou alguns titulares, entre eles o astro Hulk, e acabou superado nos pênaltis após vantagem de 2 a 0 de Belo Horizonte, acabou pedindo demissão.

Na reapresentação do elenco na Cidade do Galo após a queda na Copa do Brasil, Coudet foi cobrado por integrantes da Galoucura, principal torcida organizada do clube, e ouviu que não era mais "bem-vindo no clube" e ainda recebeu um ultimato para que buscasse a direção e "pedisse demissão."

O técnico, contudo, recebeu respaldo dos dirigentes, que não apenas bancaram sua permanência como repudiaram a cobrança em seu local de trabalho. A equipe ganhou o clássico do Cruzeiro, bateu o Alianza Lima pela Libertadores, mas apenas empatou com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, neste sábado, em jogo no qual novamente o argentino recebeu ameaças. Ele chegou a encarar alguns torcedores na saída do campo, mas optou por comunicar sua saída ao grupo nos vestiários.

"O Galo informa que ontem, dia 10/06/2023, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Coudet comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do Clube. Diante do fato, Coudet não é mais o nosso treinador", oficializou neste domingo o clube.

O treinador já teria até retornado para a Argentina. Ele havia dado quatro dias de folgas ao elenco por causa da Data Fifa e havia a possibilidade que voltasse atrás da decisão, o que não ocorreu. O clube ainda aguardou quase 24 horas para oficializar o pedido de saída do comandante, contratado no fim de 2022.