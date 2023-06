Deolane Bezerra quebra silêncio e se pronuncia sobre briga da irmã com Rico Melquiades

11/06/2023 | 15:10



Quebrou o silêncio! Depois de ver a comoção criada na internet após a briga de Dayanne Bezerra e a irmã de Rico Melquiades, Deolane Bezerra decidiu colocar a boca no trombone e sair em defesa da irmã.

No último sábado, dia 10, a advogada publicou alguns Stories no Instagram onde abordou o assunto e deixou avisado que quer colocar um ponto final em tudo. A loira começou afirmando que toda a sua família está bem:

Jamais deixaria de ajudar minhas irmãs, elas sabem disso, podem contar comigo para tudo e em qualquer momento, assim como pude contar com elas em todos os momentos em que precisei, somos uma família.

Na sequência, ela explicou que não estava presente quando a briga aconteceu, mas tentou apurar tudo o que aconteceu através dos vídeos que bombaram na web e dos relatos das pessoas que estavam por lá.

Sobre a confusão, eu não estava no momento, mas vi vídeos e ouvi inúmeros relatos. Rico não aguentou descobrir a infidelidade do seu parceiro exposta pela minha irmã e foi lá arrumar confusão, covardemente colocou sua irmã como escudo, e deu no que deu. Sim, na minha opinião ele está errado e a justiça irá decidir sobre. Mas também sei que pelo jeito explosivo da Dayanne embora ela esteja certa (na minha opinião) sempre irão duvidar, e está tudo bem, cada um sabe o que fez.

Para finalizar o assunto de vez, a ex-peoa afirmou que está vivendo um momento de muita tranquilidade e não quer se envolver em novas polêmicas.

Eu só vou entrar em uma briga se realmente for a última opção, aprendi que existem outras maneiras de resolver, uma delas é evitar estar perto, então se uma pessoa que eu não gosto for em algum lugar eu realmente não vou. Não quero perto de mim e pronto. Assim vou encontrando o meu caminho.