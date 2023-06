Cantor Belo é convidado para novo trabalho como ator

11/06/2023 | 15:11



Parece que o cantor Belo descobriu um novo talento além de encantar a todos com seus pagodes no palco: o que de atuar. Isso mesmo, o nome do artista causou bastante comoção nas redes sociais ao ser anunciado que ele teria o seu primeiro trabalho como ator na vida.

O primeiro trabalho em questão foi para a série Veronika, e aparentemente Belo demonstrou bastante interesse na atuação e que realmente tem talento para isso, e a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, divulgou que ele foi convidado para participar da terceira temporada de Arcanjo Renegado.

De acordo com a jornalista, Belo vai interpretar o mesmo policial nas duas séries. Vale dizer que atualmente o nome do artista também está em alta por conta das aparições que ele anda fazendo e arrasando no Dança dos Famosos.