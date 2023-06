Descontraído, Djokovic agradece presença de celebridades e exalta título: 'Sou abençoado'

11/06/2023 | 14:32



Gratidão, alívio e bom humor. Esses foram os sentimentos expressados pelo sérvio Novak Djokovic após conquistar a incrível marca de 23 títulos de Grand Slam em sua carreira. Satisfeito com o desfecho do torneio, ele abriu o seu discurso neste domingo falando em francês para homenagear os torcedores locais e, no final, ainda agradeceu a presença de astros do esporte mundial que assistiram a decsião de Roland Garros.

"Muito obrigado ao público que esteve aqui. Agradeço muito a energia deste local e também pelo carinho dos torcedores. Foram duas semanas muito especiais e viver um momento como esse é gratificante", comentou no idioma dos franceses.

Mas as homenagens não ficaram por aí. O sérvio agradeceu ainda a presença de nomes como o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germaint, do astro sueco Zlatan Ibrahimovic, que anunciou a sua aposentadoria do futebol no início do mês, e ainda Tom Brady, um dos maiores ícones do futebol americano.

"Muito feliz por ter vocês aqui vendo esta decisão. Realmente eu sou um cara muito abençoado. Vencer um Grand Slam é fantástico e eu tive a sorte na vida de poder conquistar 23", afirmou.

O norueguês Casper Ruud, rival na final de Roland Garros deste domingo, também foi alvo de elogios por parte do tricampeão. "Você chegou nas finais de três Grand Slams dos cinco que disputou. Espero que continue jogando desta maneira, menos contra mim, é claro", afirmou o tenista em um tom bastante descontraído.

Por fim, ele dedicou também a conquista e o recorde obtido nas quadras de Paris a sua família e, em especial, aos seus filhos. "Estou muito feliz porque meus filhos estão aqui. São a minha inspiração", comentou o tricampeão de Roland Garros.