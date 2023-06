Cara de Sapato posa ao lado de possível affair de Shakira

11/06/2023 | 14:11



Vamos combinar que os jogos da NBA estão uma verdadeira febre porque todo mundo resolveu acompanhar as finais entre Denver Nuggets e Miami Heat. Além dos anônimos, os famosos também estão marcando presença tanto na quadra quanto na NBA House.

Cara de Sapato, que participou do BBB23, mostrou que seu amor pelo esporte vai muito além do octógono e embarcou para uma viagem para os Estados Unidos para acompanhar de pertinho alguns jogos do Miami e de seu amigo Jimmy Butler.

Vale citar que o jogador de basquete já foi apontado como um possível affair de Shakira e vem posando bastante ao lado de Neymar Jr. Agora, ele está na companhia de Cara de Sapato e Vini Jr, que inclusive posaram juntos para as redes sociais.