Graciele Lacerda marca presença em evento com primeiro vestido que ganhou de Zezé Di Camargo

11/06/2023 | 14:10



Todo mundo sabe que Graciele Lacerda é perdidamente apaixonada por Zezé Di Camargo e que ela adora compartilhar em suas redes sociais alguns momentos fofos dos dois juntos. E durante o último sábado, dia 10, ela resolveu surpreender os fãs.

Calma, eles ainda não casaram de vez! O que fez os seguidores ficarem empolgados foi por causa de uma foto que Graciele publicou no Instagram em que aparece usando um vestidinho coladinho amarelo bem cheguei.

E na legenda da publicação, a noiva de Zezé Di Camargo deixou claro que aquele vestidinho em questão foi o primeiro que o sertanejo a presenteou e que ela guarda ele até hoje. E para acompanhar o amado em um show, ela decidiu tirar a peça do armário e colocar para jogo.

A foto poderia ser apenas do look de ontem. Mas tem um significado muito especial, esse foi o primeiro vestido que o Mô me deu de presente. Sim, eu guardo o primeiro vestido que ganhei. Estava na dúvida se ele iria servir depois de tantos anos; e não é que serviu? Alegria em dose dupla, por ainda entrar no vestido e por ele ter olhado e lembrado do vestido! Dia dos namorados chegando e eu já no clima do amor.

Os fãs rapidamente lotaram a publicação com vários elogios para a peça de roupa, a atitude de Zezé e também pelo corpão que Graciele ostenta.