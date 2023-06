Amanda Nunes se aposenta do UFC após vitória contra mexicana: 'Campeã dupla para sempre!"

11/06/2023 | 11:00



Fim de uma Era! Na noite deste sábado, Amanda Nunes se despediu oficialmente dos octógonos do UFC. A brasileira venceu a mexicana Irene Aldana em luta no peso galo (61kg) pela UFC 289, em Vancouver, no Canadá. A Leoa, como é chamada, dominou a luta do começo ao fim e levou a vitória por decisão unânime. Após o anúncio do resultado, a campeã dupla declarou oficialmente que estava se aposentando.

"Campeã dupla para sempre! Hoje, se vocês forem procurar, eu empatei com Anderson Silva em números de defesas de cinturão. Então hoje é a noite perfeita para me aposentar e viver feliz para sempre", declarou a brasileira após a luta. Em seguida, Amanda Nunes deixou no chão do octógono os dois cinturões, do peso galo e peso pena, além das luvas que usou na despedida da modalidade.

Aldana entrou como adversária de Nunes de última hora. Juliana Peña, adversária das duas últimas lutas de Amanda e rival novamente para a luta de defesa do cinturão, teve um problema de lesão e foi retirada do combate. Com isso, Amanda Nunes precisou se adaptar para enfrentar uma nova oponente. "O ajuste aconteceu, principalmente na luta de chão. Ela é muito boa com isso (luta de chão) e eu fui atrás de arredondar isso", contou a atleta.

A luta toda foi de imposição de força e técnica da Leoa. Irene Aldana ofereceu poucos momentos de perigos para a campeã, que soube controlar bem o primeiro round. No segundo, ainda mais impositiva, Amanda aplicou cruzados bem encaixados, deixando pouco espaço para a mexicana evoluir, chegando a deixar a adversária duas vezes no chão.

Na terceira e quarta parciais, Amanda seguiu ditando o ritmo de luta, abusando dos chutes e cotoveladas. No round final, Aldana chegou a aplicar uma joelhada, mas a campeã conseguiu derrubar a adversária, apenas administrando o restante do combate. A última luta para Amanda Nunes da carreira no UFC terminou com decisão unânime, placar de 50-44, 50-44 e 50-43 para a brasileira.