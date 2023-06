Bagnaia reina na etapa da Itália da MotoGP e fecha fim de semana perfeito com vitória tranquila

11/06/2023 | 10:24



O final de semana da sexta etapa da MotoGP foi completamente dominado pelo atual campeão mundial, o italiano Francisco 'Pecco' Bagnaia. O piloto da Ducatti ganhou a prova deste domingo sem sofrer tantas ameaças após largar na pole position com recorde da pista. Ele já havia vencido a corrida sprint no sábado.

A Ducatti ainda teve outros dois pilotos no pódio, com Jorge Martin cruzando em segundo e Johann Zarco na terceira colocação. Principal concorrente de Bagnaia, o também italiano Marco Bezzecchi cruzou apenas em oitavo. Depois de chegar à Itália com somente um ponto de vantagem, agora Pecco já abre boa folga na liderança, com 131 contra 110 de Bezzetti.

Marc Márquez e o australiano Jack Miller, que largaram ao lado de Bagnaia, pouco tiveram a celebrar. O espanhol sofreu uma queda e teve de abandonar, enquanto o australiano da KTM acabou cruzando somente na sétima posição. Depois de boa largada, ele até conseguiu ultrapassar Bagnaia, mas o italiano logo recuperou a primeira posição e depois não sofreu mais ameaças.

Quando estava na boa terceira colocação, Alex, irmão mais novo de Marc Márquez, repetiu o piloto mais experiente e também acabou sofrendo uma queda. Ambos lamentaram muito terem abandonado a prova e por deixarem a família fora de mais uma corrida na temporada. Bagnaia seguia tranquilo na frente e a briga parecia pelas demais vagas no pódio, já que Jorge Martin, Zarco e Luca Marini (chegou a figurar em terceiro) disputavam cada curva.

Após receber a bandeirada, o italiano fez enorme festa com a torcida e celebrou de maneira inusitada, comendo um sanduíche de churrasco na beirada da pista. A equipe montou uma mesa para o piloto. Depois, mesmo com dores na perna e mancando, ele foi para a galera aos gritos de 'olêêê, olê, olê, olê, Peco, Peco." Ainda atirou as luvas para brindar seus apoiadores.

Foi a terceira vitória de Bagnaia na temporada. Ela já havia vencido em Portugal e na Espanha. Na corrida passada, contudo, abandonou na França. Agora, ele se prepara para a etapa da Alemanha, dia 18 de junho, no circuito de Sachsenring.