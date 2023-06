Viih Tube promove mesversário luxuoso para Lua e recebe altas críticas

11/06/2023 | 10:11



Não é novidade para ninguém que de uns anos para cá praticamente todas as mamães famosas e até mesmo as anônimas adoram investir dinheiro e tempo nas festinha de mesversário de seus filhos, e algumas delas são até criticadas por conta disso.

Pois é, Viih Tube que se tornou mamãe de Lua, anda entrando neste clima para deixar toda a evolução de sua filha com Eliezer registrada nas redes sociais e monta festinha temáticas. Só que a influenciadora acabou dividindo a opinião dos seguidores que a criticaram por conta do tema inspirado no Xou da Xuxa.

As festas e os temas variam muito de acordo com a disponibilidade dos pais e orçamento, é claro, e os fãs acabaram achando que a festinha que Viih Tube promoveu era muito luxuosa porque até a nave de Xuxa Meneghel apareceu nas fotos.

Depois de publicar alguns vídeos da comemoração temática nas redes sociais, Viih Tube foi até os Stories falar sobre essas mensagens e críticas que andou recebendo por conta da festinha que promoveu para sua filha.

Eu vi muita gente comentando: Nossa, que exagero! Gente, óbvio que é exagero! Não é comum fazer um mesversário tão completo assim, mas duvido que se vocês tivessem também tantas parcerias incríveis não fariam todo mês pelos filhos de vocês.

Eita!