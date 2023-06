Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, compartilha nova homenagem para a cantora

11/06/2023 | 10:10



Como você vem acompanhando, por mais que a família estivesse um pouquinho preparada para enfrentar a morte de Rita Lee, nada se compara realmente com a perda da matriarca da família Lee de Carvalho.

Dias antes das comemorações de Dia dos Namorados, Roberto de Carvalho - viúvo de Rita Lee, decidiu ir até as redes sociais compartilhar uma foto da cantora e se declarar na legenda da publicação. E claro, fez todo mundo ficar com o coração quentinho e ainda com mais saudade. Na publicação, o cantor escreveu:

Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo!

Caso você não saiba, a cantora morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos de idade, após ser diagnosticada com câncer no pulmão. Além de Roberto de Carvalho, os três filhos de Rita Lee sempre estão prestando algum tipo de homenagem para a artista nas redes sociais.