Durante a infância, Drew Barrymore teria pedido para que Steven Spielberg fosse seu pai

11/06/2023 | 09:11



Todo mundo sabe que Steven Spielberg é um dos maiores cineastas vivos e foi ele quem lançou E.T - o Extraterrestre - filme que faz sucesso até hoje. Uma das pessoas que estava no elenco do longa era Drew Barrymore que era na verdade uma criancinha ainda.

Recentemente, o cineasta que está no auge dos seus 76 anos de idade, abriu um tempinho livre em sua agenda para dar uma entrevista para a revista Vulture, e comentou que a atriz na época do longa tinha apenas sete aninhos de idade e que teria pedido para que ele fosse o pai dela - porque o biológico era alcoólatra e abusivo.

Por mais que tivesse se comovido tanto com o pedido de uma criança, Steven teve que recusar o pedido. E anos se passaram, e Drew acabou dando uma entrevista rasgando elogios para Steven e acabou descrevendo o cineasta como a única pessoa em minha vida até hoje que já foi uma figura paterna.

Mas não vai achando que Spielberg não teve um pingo de sensibilidade, até porque o famoso aceitou ser o padrinho de Drew em vida. Na época do pedido, a atriz passava o finais de semana na casa do diretor e ele até chegou a dar um gatinho de presente para ela.

Além disso, Steven fazia questão de transmitir toda a magia do personagem de E.T para que a atriz que era uma criança acreditasse que tudo era real e mantinha alguns operadores à disposição durante as horas fora das filmagens para que Drew pudesse passar o tempo, como por exemplo fazer as suas refeições ao lado do personagem.

- Eu não queria estourar a bolha. Então, eu simplesmente disse: Tudo bem. o E.T é tão especial, que tem oito assistentes. Eu sou só o diretor e só tenho um.