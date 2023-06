Moda, arte e Paris nos planos do hub de Esther Constantino

11/06/2023 | 08:00



A ligação entre arte e moda é o próximo tema de um curso e de uma das "viagens de campo" do Arte que Acontece, hub de Esther Constantino. A colecionadora vai com um grupo para Paris em outubro. Já o curso sobre o assunto, que será ministrado por Lorenço Merlino dentro de uma galeria, começa antes, em agosto.

"O grupo vai para a Art Basel de Paris, além de outras visitas. Isso faz uma ligação entre gente que gosta mais de arte e gente que gosta mais de moda. Propicia crescimento para os dois lados", diz ela.

Entre os combos de moda e arte que deram certo, Esther cita a icônica parceria entre a artista plástica japonesa Yayoi Kusama e a Louis Vuitton. Ela também comemora a versão em inglês do app e do site do Arte que Acontece. "Estrangeiros que vêm ao Brasil acabam usando como base para visitas", explica.

A colecionadora começou com seus roteiros de visitas em 2018. "São sempre grupos de até 10 pessoas porque nós proporcionamos coisas exclusivas, como visitas a ateliês de artistas, almoços e acompanhamento do grupo por um curador", diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.