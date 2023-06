Preço do sabão em pó aumenta 38% na região

Matheus Veiga



11/06/2023 | 01:49



Os preços do sabão em pó e em barra dispararam no Grande ABC, de acordo com o último levantamento da cesta básica, realizado pela Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), tendo alta de 38% e 30% respectivamente, na comparação de maio com o mês anterior.

Os dois produtos já apresentavam sucessivas altas. O o sabão em barra aumentou 215% na comparação com o mesmo período do ano passado, e o em pó 161,18%. Com o valor médio desses produtos indo, respectivamente, de R$15,30 e R$14,28 em abril, para R$ 21,11 e R$18,67 em maio.

Fábio Vezza Benedetto, responsável pela pesquisa da cesta básica da Craisa, relata que ambos os produtos começaram a apresentar altas acima da média após a chegada da pandemia de Covid-19. “Os principais fatores foram a desvalorização do real e a consequente alta nos custos de produção, também influenciados pela guerra na Ucrânia”, explica.

Outros produtos que apresentaram aumentos significativos em seus preços foram o fubá (26,43%), sal refinado (23,71%) e o papel higiênico (21,56%).

Em contrapartida, a banana apresentou queda de 17,55% em seu valor. Em abril, o quilo do produto estava custando em média R$ 5,91, indo para R$ 4,87 em maio. “Um dos motivos é justamente a queda relativa aos preços altíssimos observados durante o verão, influenciados pelo excesso de chuvas e temperaturas elevadas, que prejudicam o cultivo”, afirma Fábio Vezza.

O levantamento da Craisa mostrou que a cesta básica está custando R$ 1.063,79, tendo queda de 5,52% em comparação com abril, quando o preço era de R$ 1.125,97. Benedetto ainda espera que o valor da cesta possa cair ainda mais. “Como a composição dos preços da pesquisa considera a quantidade consumida mensalmente de cada item por uma família, mesmo sendo pequenas as quedas nos preços de alguns alimentos, podem ser importantes para a cesta básica ficar mais barata”, ressalta.

A pesquisa considera a soma do valor dos 34 itens de consumo mensal, suficientes para o sustento de família com quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças.