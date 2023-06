Tiquinho Soares faz 2, Botafogo bate Fortaleza e sustenta liderança do Brasileirão

10/06/2023 | 23:08



Em noite inspirada de Tiquinho Soares, que era dúvida antes da partida, o líder Botafogo venceu o Fortaleza, por 2 a 0, neste sábado, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O artilheiro chegou a oito gols em dez jogos.

A vitória mantém o Botafogo na liderança isolada, agora com 24 pontos. O time carioca tem cinco a mais que o Palmeiras (vice-líder, com 19), mas que entrará em campo no domingo para enfrentar o São Paulo, no Morumbi. Independente disso, os cariocas se mantêm por pelo menos mais uma rodada no topo.

Já o Fortaleza chegou ao segundo jogo sem vitória (vinha de empate sem gols contra o Bahia) e caiu para a décima posição, com 14 pontos.

Neste sábado, o Botafogo foi superior e contou com o artilheiro Tiquinho Soares para abrir vantagem antes do intervalo. Já o Fortaleza esteve longe de apresentar bom futebol e não teve repertório para passar pela forte marcação do time carioca.

As melhores chances do Botafogo saíram na reta final do primeiro tempo. Aos 32, Eduardo cobrou falta e Adryelson, sem marcação, cabeceou em cima do goleiro João Ricardo. Depois, aos 47, Marlon Freitas cruzou da direita e a bola sobrou para Tiquinho Soares finalizar para as redes.

No segundo tempo, o Fortaleza mudou o comportamento e assustou o Botafogo pelo empate. Logo aos seis minutos, Thiago Galhardo encontrou Caio Alexandre dentro da área e o meia finalizou sem direção pela linha de fundo. O detalhe é que ele estava sozinho frente a frente com Lucas Perri.

Aos poucos, o Botafogo controlou a partida e chegou ao segundo gol. Aos 15, Eduardo cruzou na área e Titi colocou o braço na bola: pênalti marcado pela arbitragem. Dois minutos depois, Tiquinho Soares cobrou, João Ricardo defendeu, mas o próprio atacante completou o rebote.

O segundo gol praticamente liquidou o confronto e deixou o Fortaleza sem reação no Engenhão. O Botafogo administrou a vantagem e só aguardou o apito final para comemorar com seus torcedores.

Por causa das Datas Fifa, o Botafogo voltará a jogar apenas no dia 22 de junho, quando visitará o Cuiabá, às 20 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Fortaleza jogará contra o Cruzeiro, às 19 horas do dia 21, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 0 FORTALEZA

BOTAFOGO - Lucas Perri; Rafael (Di Placido), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Tiquinho Soares (Matheus Nascimento) e Luis Henrique (Victor Sá). Técnico: Luís Castro.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga (Yago Pikachu), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (José Welison), Hércules (Vinícius Zanocelo), Calebe (Silvio Romero) e Pochettino (Romarinho); Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Tiquinho Soares, aos 47 minutos do primeiro tempo. Tiquinho Soares, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael, Eduardo e Tiquinho Soares (Botafogo); Caio Alexandre, José Welison e Thiago Galhardo (Fortaleza).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 953.260.00.

PÚBLICO - 17.291 pagantes (19.594 no total).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).