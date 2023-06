Luxemburgo cobra nova postura no Corinthians: 'Tem que ter colhão para jogar aqui'

10/06/2023 | 22:33



Após mais um tropeço do Corinthians na temporada, Vanderlei Luxemburgo cobrou publicamente o elenco do time e pediu nova postura para recuperar a equipe na tabela do Brasileirão. "Precisa ter colhão para jogar no Corinthians", afirmou o treinador, após o empate com o Cuiabá por 1 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo.

"Estou chateado, a torcida cobrou após o jogo contra o Independiente Del Valle e precisa ter colhão para jogar no Corinthians. Falei para eles que temos que saber que a torcida vai cobrar e se está preparado ou não. Não é desculpa, mas não temos times para jogar as três competições", declarou Luxemburgo, referindo-se à Copa do Brasil e à Copa Libertadores.

No meio de semana, o time paulista levou 3 a 0 do Del Valle e foi eliminado da Libertadores ainda na fase de grupos. "As pessoas não querem entender as verdades, dividimos o time para enfrentar o Argentinos Juniors, os jogadores pediram para ir todos e criamos a possibilidade de avançar", afirmou.

Após uma sequência irregular de jogos, de mais baixos do que altos, o treinador e sua comissão técnica terão 11 dias para treinamentos, visando a retomada das partidas. O futebol brasileiro vai parar por cerca de dez dias por conta das Datas Fifa de junho, nas quais a seleção brasileira disputará dois amistosos na Europa.

"O resultados são ruins, temos dez dias para encaixar o trabalho, maio foi um mês que atropelou. Agora teremos dois dias em casa paa descansar, mas voltar com a faca nos dentes. Começamos a avançar no trabalho, mas temos que buscar os resultados", disse Luxemburgo.

"Nós vamos melhorar a equipe no segundo semestre e vejo coisas boas acontecendo, hoje se eu dividir a equipe em três competições seria complicado. Não ganhei a Libertadores ainda, quero ganhar, mas temos que pensar no Campeonato Brasileiro", completou.

O Corinthians volta a campo no dia 21 deste mês para disputar o clássico com o Santos na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.