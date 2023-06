Seleção masculina oscila contra Cuba e perde a 1ª na Liga das Nações de vôlei

10/06/2023 | 20:14



Após duas vitórias seguidas, a seleção brasileira masculina de vôlei conheceu sua primeira derrota nesta Liga das Nações, neste sábado. O time do técnico Renan Dal Zotto foi batido pela estreante Cuba por 3 sets a 2, com parciais de 16/25, 25/22, 29/27, 22/25 e 18/20, em Ottawa, no Canadá. Curiosamente, foi a primeira vitória de Cuba, após três derrotas seguidas na competição.

Foi o terceiro jogo da seleção nesta edição da Liga das Nações. Cedendo sets, superou Alemanha e Argentina nesta semana. No domingo, voltará à quadra para enfrentar os Estados Unidos às 15h30, pelo horário de Brasília.

Neste sábado, o técnico Renan Dal Zotto fez mudanças na escalação. Sacou Fernando Cachopa e Alan e mandou à quadra Bruninho, Abouba, Lucarelli, Adriano, Otávio, Flávio e Maique. Abouba entrou no lugar de Alan, poupado devido a dores musculares, e foi o maior pontuador do time nacional, com 23 pontos. Lucarelli anotou 20. Pelo time de Cuba, Jesús Herrera Jaime se destacou com seus 30 pontos.

As alterações na equipe geraram falta de entrosamento e o Brasil encontrou dificuldades no set inicial. Do outro lado, a equipe nacional enfrentava uma estreante na competição. Longe de repetir aquelas performances dominadores da década de 90, o time cubano perdeu seus três primeiros jogos nesta Liga das Nações.

Mesmo em momento ruim na competição, Cuba se impôs em quadra na primeira parcial. Chegou a liderar o placar por 21/14 antes de fechar o set. A reação veio na parcial seguinte, quando o Brasil igualou as ações, soube aproveitar as oscilações do adversário e venceu o segundo set, empatando a partida.

A seleção, contudo, não deslanchou na terceira parcial. O confronto foi parelho do começo ao fim. Os brasileiros chegaram a abrir três pontos de vantagem no início, mas os cubanos igualaram e fizeram uma disputa ponto a ponto até que o Brasil obteve ligeira frente e fechou o set, em clima de tensão entre as duas equipes na quadra.

Com dificuldades em diferentes setores, o Brasil apostava em Lucarelli, a bola de segurança do time ao longo da partida. Mas, no quarto set, ele pouco pôde fazer para evitar a reação cubana. O time rival liderou o placar desde o início e chegou a abrir cinco pontos de vantagem até fechar a parcial e forçar a disputa do tie-break.

Embalado, o time cubano começou melhor o quinto set e abriu vantagem. O Brasil, sem desanimar, buscou o empate em 12/12. Porém, uma série de erros bobos em saques permitiu ao adversário impor nova frente no placar. E Cuba fechou o jogo com um ace.