Ituano e Atlético-GO fazem bom segundo tempo e empatam por 1 a 1 na Série B

10/06/2023 | 19:12



Depois de um primeiro tempo muito fraco, Ituano e Atlético-GO realizaram um bom segundo tempo e empataram por 1 a 1, neste sábado, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu (SP), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ituano segue com campanha regular, agora com 14 pontos, em 13º lugar, enquanto o Atlético-GO, que começou bem a competição, não vence há seis jogos e apresenta 17 pontos, na 10ª posição.

Na condição de visitante, o Atlético-GO começou mais retraído, na espera de conhecer a proposta de jogo do time da casa. Como o Ituano não tomava as iniciativas ofensivas, os goianos foram, aos poucos, ganhando espaço, dominando o meio-campo e também as ações em campo.

Sem nenhuma grande chance do Ituano marcar, o Atlético-GO ameaçou duas vezes em finalizações de Gustavo Coutinho e Shaylon, mas ambas foram neutralizadas pelo atento goleiro Jefferson Paulino.

O técnico Márcio Freitas desceu para os vestiários com cara feia. Na volta, posicionou o Ituano mais à frente e comemorou a estratégia. O gol saiu logo aos nove minutos. Rafael Carvalheira cobrou falta do lado esquerdo em curva e Paulo Victor apareceu na primeira trave para desviar com o pé esquerdo. Ituano, 1 a 0.

Em seguida, o técnico Alberto Valentim abriu mão do esquema com três zagueiros e soltou o Atlético-G em busca do empate. A melhor chance do time goiano saiu aos 22 minutos, numa cabeçada de cima para baixo de Matheus Régis, que tinha acabado de entrar. O goleiro Jefferson Paulino saltou e deu um tapa na bola por cima do travessão.

Após o susto, o Ituano passou a se defender na esperança de acertar algum contra-ataque para ampliar o placar. O Atlético-GO ficou no ataque e empatou, aos 40 minutos, quando Matheus Régis tabelou com Kelvin, cortou um marcador e bateu cruzado, deixando tudo igual: 1 a 1.

O empate animou o time goiano que permaneceu no ataque e quase virou num chute cruzado de Matheus Régis, que tirou tinta da trave direita de Jefferson Paulino. O goleiro salvou o time paulista aos 45 minutos, num chute à queima-roupa de Gustavo Coutinho. O goleiro rebateu com o corpo para o lado.

O Ituano ainda teve uma grande chance aos 47, num chute colocado de Hélio Borges e que Diogo Loureiro espalmou para escanteio. O empate parece ter sido bom para os dois times.

Pela 13ª rodada, a partir do dia 21, o Ituano vai até Maceió (AL) para enfrentar o CRB. O Atlético-GO vai receber a Ponte Preta, em Goiânia (GO), no dia 23.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 1 X 1 ATLÉTICO-GO

ITUANO - Jefferson Paulino; Aluísio (Lucas Siqueira), Claudinho, Rafael Pereira (Marcel) e Mário Sérgio; Marthã (José Aldo), Thiaguinho (Rafael Carvalheira) e Eduardo Person (Richard); Hélio Borges, Paulo Victor e Felipe Saraiva. Técnico: Márcio Freitas.

ATLÉTICO-GO - Diego Loureiro; João Victor (Daniel), Renato Alves e Heron; Bruno Tubarão (Renan silva), Rhaldney, Matheus Sales (Kelvin), Shaylon (David Braga) e Jefferson; Luiz Fernando (Matheus Régis) e Gustavo Coutinho. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Paulo Victor, aos 9, e Matheus Régis, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Person (Ituano); Bruno Tubarão (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 18.050,00.

PÚBLICO - 1.151 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).