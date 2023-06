Santos empata com o lanterna Coritiba no Brasileirão e amplia má fase

10/06/2023 | 18:19



Em um jogo muito fraco tecnicamente, o Santos ficou no empate de 0 a 0 com o Coritiba neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e segue realizando campanha irregular no Campeonato Brasileiro. O time completou a quarta partida sem vitória no torneio, chegou aos 13 pontos, e vai perdendo contato com o pelotão de frente. O último triunfo santista na competição foi no dia 14 de maio, no 1 a 0 sobre o Vasco, pela sexta rodada.

Para piorar, o time da Vila Belmiro vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana com a derrota para o Newell's Old Boys, da Argentina, e a pressão sobre o treinador Odair Hellmann aumenta consideravelmente.

Se a situação do Santos é de instabilidade, o Coritiba vive um momento dos mais delicados. A equipe ainda não venceu no Brasileiro e chega à décima rodada na lanterna do Nacional com apenas quatro pontos.

Os times agora vão aproveitar um período de paralisação no calendário por causa dos amistosos da Data Fifa. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba volta a jogar no dia 22 de junho (uma quinta-feira) e recebe o Internacional. Um dia antes, o Santos encara o Corinthians na Vila.

No jogo, o técnico Antônio Carlos Zago foi obrigado a fazer uma alteração com menos de dez minutos. O volante Liziero sentiu o joelho em uma disputa e precisou ser substituído por Júnior Urso. Apesar da mudança, o time paranaense se manteve no ataque desde o início.

Com seguidos erros, o sistema defensivo do Santos facilitou a pressão do Coritiba. Um dos líderes do time, o goleiro João Paulo teve uma atuação irregular. Primeiro, se atrapalhou com um recuo de bola e deu um escanteio de graça para o rival. Depois, ao bater um tiro de meta, proporcionou um contra-ataque ao Coritiba.

Apesar do nervosismo, quem teve a melhor chance dos primeiros 45 minutos foi o Santos. Em um cruzamento da direita, Soteldo fechou pelo lado esquerdo e cabeceou. O goleiro Gabriel espalmou e ofereceu o rebote para o atacante venezuelano desperdiçar, na pequena área, a oportunidade de abrir o placar.

Liderado pelo argentino Marcelino Moreno, o Coritiba, na base da pressão, apertou o ritmo na parte final do primeiro tempo, mas por falta de capricho na finalização, acabou indo para o intervalo com o 0 a 0 no marcador.

O Santos retornou com João Lucas na lateral direita na vaga de Nathan e Camacho substituindo Alison. Com a marcação ajustada, o time paulista conseguiu neutralizar as investidas do Coritiba e o duelo ficou concentrado no meio-campo.

Mas se a defesa ficou mais protegida, o ataque seguiu inoperante. Mendoza e Soteldo não levaram vantagem sobre seus adversários e, com isso, Marcos Leonardo ficou isolado na frente e pouco apareceu.

Com alterações no atacado, o Coritiba foi para o tudo ou nada. Zé Roberto entrou no lugar de Marcelino Moreno e o time paranaense apostou na estratégia de dois centroavantes na área. Victor Luís assumiu a lateral esquerda enquanto Andrey foi escalado no meio-campo. No fim, Camacho foi expulso e o drama santista aumentou. Com um homem a menos, o time paulista se defendeu e segurou o 0 a 0 longe de casa.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 0 X 0 SANTOS

CORITIBA - Gabriel; Natanael, Jean Pedroso (Kaio César), Henrique e Thiago Dombroski (Victor Luís); Jamerson, Bruno Gomes (Andrey), Liziero (Júnior Urso) e Marcelino Moreno (Zé Roberto); Robson e Alef Manga. Técnico: Antônio Carlos Zago.

SANTOS - João Paulo; Nathan (João Lucas), Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Alison (Camacho), Dodi e Lucas Lima (Rodrigo Fernández); Mendoza, Marcos Leonardo (Bruno Mezenga) e Soteldo (Ângelo). Técnico: Odair Hellmann.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Dombroski, Robson e Victor Luís(Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Camacho (Santos).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).