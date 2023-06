Franca derrota São Paulo em casa e se sagra bicampeão do NBB

10/06/2023 | 17:07



Com inesperada facilidade, o Sesi/Franca derrotou o São Paulo por 92 a 68, neste sábado, e se sagrou bicampeão do Novo Basquete Brasil (NBB). Jogando em casa, no Ginásio Pedrocão, o time do interior dominou todo o segundo tempo e assegurou sua segunda conquista do torneio, que contou com sua 15ª edição neste ano.

O resultado sacramentou o triunfo do Franca por 3 a 2 na série melhor de cinco jogos. No confronto, a equipe do interior começou perdendo, por 98 a 88, em casa. Buscou a virada com duas vitórias na capital por placares apertados: 88 a 80 a 94 a 92. Mas foi batido novamente no jogo 4, por 86 a 81. Curiosamente, a vitória do Franca é a primeira de um mandante em toda esta série final do NBB.

Contando com o apoio da torcida, o Franca não perdeu tempo e começou a se impor em quadra no primeiro quarto. Sem hesitar, fez 27 a 13, registrando mais do que o dobro de pontos do rival no primeiro período. O São Paulo tentou reagir no quarto seguinte, ao levar a melhor por 21 a 18, longe de anular a boa vantagem construída pelos anfitriões no início da partida.

No terceiro quarto, o Franca retomou o controle da partida e deslanchou de vez. Fez 19 a 16 no período enquanto a equipe da capital já dava sinais de abatimento em quadra. No último quarto, o time do interior ampliou ainda mais a vantagem, em 10 pontos, encerrando a partida com 24 pontos de frente.

Quanto às atuações individuais, Georginho foi o nome do jogo. Cestinha, anotou 23 pontos para o Franca, além de oito assistências. David Jackson contribuiu com 10 rebotes. Pelo São Paulo, Túlio da Silva marcou 20 pontos. E teve o apoio de Betinho, responsável por cinco rebotes, e Elinho, com sete assistências.

O triunfo deste sábado coroa a grande temporada do Franca, que ganhou tudo que disputou nos últimos meses. A equipe levantou os troféus do Super 8, da Liga dos Campeões da América e do Campeonato Paulista. Chegou a emplacar uma série de 46 vitórias consecutivas.