Unabomber, que aterrorizou os EUA com explosões ao longo de 17 anos, morre em prisão federal

10/06/2023 | 16:25



Theodore "Ted" Kaczynski, o matemático formado em Harvard que se aposentou em uma cabana sombria na floresta de Montana e conduziu uma campanha de 17 anos de atentados que mataram três pessoas e feriram outras 23, morreu neste sábado, 10. Ele tinha 81 anos.

Apelidado de "Unabomber" pelo FBI, Kaczynski morreu no centro médico da prisão federal em Butner, Carolina do Norte, disse Kristie Breshears, porta-voz da agência federal Bureau of Prisons dos EUA, à Associated Press. Ele foi encontrado inconsciente em sua cela na manhã de sábado e declarado morto por volta das 8h, acrescentou. A causa de sua morte ainda é desconhecida.

Antes de sua transferência para o centro médico da prisão, ele estava na prisão federal Supermax em Florence, Colorado, desde maio de 1998, quando foi condenado a quatro penas de prisão perpétua por uma campanha de violência que gerou medo nos campi universitários de todo o país. Ele admitiu ter causado 16 explosões entre 1978 e 1995, que mutilaram permanentemente várias de suas vítimas.

Antes dos ataques de 11 de Setembro e das remessas de antraz (doença infecciosa causada por bactéria), as bombas caseiras mortais do "Unabomber" mudaram a maneira como os americanos despachavam pacotes e embarcavam em aviões, paralisando até mesmo as viagens aéreas na Costa Oeste em julho de 1995. Kaczynski forçou o The Washington Post, juntamente com o The New York Times, a publicar um manifesto de sua autoria, de 35 mil palavras, "A sociedade industrial e seu futuro", no qual afirmava que a sociedade moderna e a tecnologia criaram um sentimento de impotência e isolamento.

Mas isso levou à sua queda. Seu irmão, David, e sua esposa, Linda Patrik, reconheceram o tom do manifesto e informaram o FBI, que vinha procurando o "Unabomber" há anos naquela que foi a mais longa e cara caçada do país. Em abril de 1996, as autoridades o encontraram em uma cabana de 3 por 4 metros nos arredores de Lincoln, Montana, repleta de revistas, um diário codificado, ingredientes explosivos e duas bombas prontas.

Como um gênio do crime indescritível, "Unabomber" ganhou apoiadores e foi comparado a Daniel Boone, Edward Abbey e Henry David Thoreau. Mas uma vez que ele foi exposto como o eremita de olhos selvagens, cabelos compridos e barba, suportando os invernos de Montana em uma cabana, muitas pessoas viram Kaczynski mais como um solitário patético do que como um anti-herói romântico. Fonte: Associated Press.