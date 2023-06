Athletico-PR libera Fernandinho para assistir final da Liga dos Campeões na Turquia

10/06/2023 | 16:09



O Manchester City vai poder contar com um torcedor especial na final da Liga dos Campeões diante da Inter de Milão neste sábado, na Turquia. O volante Fernandinho foi liberado pelo Athletico-PR e viajou para Istambul.

A relação do clube inglês com o jogador de 38 anos é grande. Ele atuou pelo City por nove temporadas, fez mais de 300 partidas com a camisa do time inglês, e ainda levantou 11 troféus.

No entanto, a ida do atleta está longe de prejudicar o time paranaense. Fernandinho se recupera de uma lesão na coxa direita e vem sendo submetido a tratamento. A viagem foi liberada com autorização dos médicos da equipe rubro-negra.

O clube vai aproveitar a paralisação dos campeonatos em função dos amistosos da Data Fifa para cuidar da volta do seu jogador. A expectativa do seu retorno é para o encontro diante do São Paulo, agendado para o dia 21 de junho, no Morumbi.

No Campeonato Brasileiro, o time da Arena da Baixada contabiliza 15 pontos e entra em campo neste domingo para enfrentar o América-MG em Belo Horizonte na rodada do final de semana. A partida está marcada para às 11h. Já na Libertadores, a equipe paranaense garantiu a classificação de forma antecipada na fase de grupos.