Lexa e Mc Guimê trocam beijos em show após reatarem casamento

10/06/2023 | 15:36



Após Lexa anunciar que reatou seu casamento com Mc Guimê na última sexta-feira, 10, os artistas estiveram juntos durante uma apresentação da cantora em Socoraba, São Paulo. Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, a famosa aparece de mãos dadas e trocando carinhos com o funkeiro - que em certo momento do show, sobe no palco e beija a artista.

Já em seu perfil, Guimê fez uma longa declaração de amor para a esposa, agradecendo pelo seu perdão e por ela ter escolhido caminhar ao seu lado. "A dona do sorriso mais lindo do universo, inclusive, é esse seu riso que tira o meu melhor riso. Viver isso dia após dia é indescritível", escreveu.

Duas separações

O casal teve uma segunda crise no casamento em março deste ano, quando o cantor foi eliminado do Big Brother Brasil 23. Ele deixou o reality show após ser acusado de assediar a influenciadora digital Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos, no México. Ela estava na atração como parte de uma dinâmica entre os programas de televisão.

Antes, em outubro de 2022, eles anunciaram a primeira separação, mas reataram dois meses depois; um pouco antes do músico ser anunciado como um dos participantes do BBB 23.

Os músicos começaram a namorar em 2015, após gravarem juntos a música Fogo. Eles casaram em 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo, sob as bênçãos do padre Fábio de Melo.