Mel Maia volta a usar aliança de compromisso após rumores de término com MC Daniel

10/06/2023 | 15:11



Será que terminou ou não? Mel Maia e MC Daniel estão enfrentando rumores de que teriam terminado o relacionamento cerca de seis meses depois de anunciarem o romance. Os dois estão em países diferentes dando seguimento às suas carreiras e ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mas seguem ativos nas redes sociais.

Por exemplo, Mel mostrou nos Stories que foi curtir uma baladinha com amigas para celebrar o aniversário de trigêmeas do seu círculo próximo. Toda arrumada, usando uma calça jeans azul, um cropped preto e uma jaqueta prateada, a atriz gravou alguns momentos do evento e aparecia toda sorridente e se divertindo.

Mas um detalhe chamou a atenção dos fãs da artista: ela voltou a usar a aliança de compromisso com MC Daniel. Eita! Vale lembrar que a atriz chegou a fazer algumas aparições sem o acessório, mas o anel já voltou para o dedo da bonitona.

Já MC Daniel, que está viajando para cumprir sua agenda de shows na Europa, compartilhou um emocionante vídeo em seu Instagram. Nos registros, o cantor usou áudios de familiares que o agradecem por todas as suas ajudas financeiras.

Logo no início a mãe do artista surge enchendo o filho de carinho e elogios, dizendo que ele tem proporcionado muita felicidade para toda a família:

- Estou gravando para te agradecer, filho. Você tem proporcionado muita felicidade, muita coisa boa na nossa vida. Nossa vida mudou para melhor. Nós temos conforto, temos uma cama boa, colocamos vidro na nossa área, está uma gracinha nossa área. Uma coisa que eu esperei vinte anos para fazer. Você chegou com todo o seu talento, seu coração maravilhoso e proporcionou tudo isso para nós.

Na sequência, Daniel recebeu a mensagem de seu avô, que está cuidando da casa do artista enquanto ele viaja pela Europa:

- Obrigado por tudo. O vô está morrendo de saudade de você. Amanhã, se Deus quiser, vou lá dar um trato na sua casa, lá na piscina, deixar aquilo lá brilhando.

Que fofo, né? Na maioria dos vídeos usados para ilustrar a montagem, Daniel aparece muito emocionado e distribuindo abraços em seus familiares.